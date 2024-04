Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solsky steht unter Korruptionsverdacht. Hier ein Foto aus dem 2022. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / John Minchillo)

Er soll in den unrechtmäßigen Erwerb von staatseigenem Land im Wert von umgerechnet etwa sieben Millionen Dollar verwickelt sein. Solsky weist die Vorwürfe zurück, die sich auf Vorfälle in den Jahren 2017 bis 2021 beziehen. Im März 2022 trat er sein Amt als Landwirtschaftsminister an. Solsky ist der erste Minister unter Präsident Selenskyj, der in einem Korruptionsfall als Verdächtiger geführt wird.

Solsky hatte gestern sein Rücktrittsgesuch eingereicht, bleibt jedoch formell im Amt, bis das Parlament über seinen Antrag entscheidet.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.