In Bayern ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München erstmals im Zusammenhang mit Nazi-Vergleichen und den Corona-Impfungen.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Konkret geht es um einen 45-jährigen Mann, dem der Vorwurf der Volksverhetzung gemacht wird. Er hatte auf seiner Facebook-Seite ein zweigeteiltes Bild gepostet, auf dessen unterer Hälfte der Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz mit den Worten "Arbeit macht frei" zu sehen war. Darüber eine Zeichnung mit "Impfen macht frei", sowie eine Reihe von schwarz Uniformierten mit riesigen Spritzen in der Hand. "Alles schon mal dagewesen", stand daneben. Sollte der Mann wegen Volksverhetzung verurteilt werden, droht ihm eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.



Impfgegner stellen immer wieder einen Zusammenhang zwischen der Corona-Politik der Bundesregierung und dem Nationalsozialismus her. So ist etwa auf Demonstrationen immer wieder der Judenstern mit dem Wort "Ungeimpft" zu sehen. Hier war der Paragraph der "Volksverhetzung" bislang nicht zum Tragen gekommen. Denn nach dem Wortlaut des Strafgesetzbuchs ist eine "Verharmlosung" nur dann als Volksverhetzung strafbar, wenn sie sich speziell auf Tötungen etwa in Konzentrationslagern bezieht.



Der Vertreter der Münchner Generalstaatsanwaltschaft, Andreas Franck, kritisiert das. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", der Judenstern sei eine direkte Vorstufe zum Holocaust gewesen. "Deshalb ist es auch kaum vermittelbar, dass uns da im Strafrecht die Hände gebunden sind."

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.