Der irische EU-Handelskommissar Hogan ist wegen eines Verstoßes gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland zurückgetreten.

Es sei immer deutlicher geworden, dass die Debatte über seinen jüngsten Irlandbesuch zunehmend von seiner Arbeit als Kommissar abgelenkt habe und diese in den bevorstehenden wichtigen Monaten überschatten könne, sagte Hogan zur Begründung. Trotz einer neuerlichen Entschuldigung stand der Politiker zuletzt immer stärker unter Druck. Bereits am Samstag hatte der irische Ministerpräsident Martin seinem Landsmann den Rücktritt nahegelegt.



Der EU-Handelskommissar hatte kürzlich mit etwa 80 Personen an einem Dinner einer Golf-Gesellschaft in einem Hotel im Westen Irlands teilgenommen. In Irland sind jedoch derzeit Versammlungen von mehr als sechs Menschen in geschlossenen Räumen untersagt. Wegen des Besuchs der Veranstaltung ist bereits der irische Landwirtschaftsminister Calleary nach nur fünf Wochen im Amt zurückgetreten.



Hogan hatte sich zwar für seine Teilnahme entschuldigt, aber betont, er sei davon ausgegangen, dass die Veranstalter alle Vorschriften einhielten. Zudem warf das Gesundheitsministerium in Dublin Hogan vor, mit Fahrten innerhalb Irlands nach seiner Einreise gegen Pandemie-Auflagen verstoßen zu haben.



Der Posten des Handelskommissars ist einer der mächtigsten in der EU.