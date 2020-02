Viele Ärzte in Deutschland nutzen zur Einleitung von Wehen bei schwangeren Frauen ein Medikament, das in der Geburtshilfe nicht zugelassen ist. Recherchen von "Süddeutscher Zeitung" und Bayerischem Rundfunk zufolge kann das in Einzelfällen zu schweren Komplikationen führen - bis hin zum Tod von Babys.

SZ und BR beziehen sich auf eine Umfrage der Universität Lübeck. Demnach verwendet jede zweite Klinik das Medikament Cytotec zur Einleitung von Geburten. Das führte teilweise zu schweren Komplikationen: In seltenen Fällen starben Mütter, nachdem ihre Gebärmutter gerissen war. In anderen Fällen kamen Kinder mit einem Hirnschaden zur Welt, weil sie unter der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten. Das geht den Berichten zufolge aus Gutachten, Fallstudien, Klageschriften und Gerichtsurteilen vor.

Eigentlich ein Magenschutzmittel

Cytotec ist ein Magenschutzmittel, von dem man zufällig entdeckte, dass es die Gebärmutter anregt und Wehen einleiten kann. Der Hersteller Pfizer nahm es 2006 vom deutschen Markt, weil es zu oft außerhalb des vorgesehenen Anwendungsbereichs verwendet wurde. Ärzte können es aber weiterhin aus dem Ausland beziehen und einsetzen, wenn es ihnen angemessen erscheint und die Schwangere zugestimmt hat.



Die französische und die amerikanische Gesundheitsbehörde warnen vor Cytotec. Deutsche Behörden tun das bisher nicht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den in dem Medikament enthaltenen Wirkstoff Misoprostol, allerdings nur in Dosen von 25 Mikrogramm. Den Recherchen zufolge verabreichen Ärzte aber mitunter das Doppelte bis Vierfache. Wegen fehlender offizieller Statistiken gibt es keine absoluten Zahlen über Komplikationen.

Mediziner: Medikament ist unkontrollierbar

Der Wiener Professor für Geburtshilfe, Peter Husslein, fordert, "diesen Unsinn mit Cytotec zu beenden. Das Mittel ist weitgehend unkontrollierbar. Es gibt für mich keinen Grund der Welt, warum ich als Arzt ein gefährliches, nicht registriertes Medikament anwenden sollte", zitieren SZ und BR den Mediziner.