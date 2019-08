Wehrbeauftrager mahnt Umsetzung der Soldaten-Freifahrten an

Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, hat mit Unverständnis auf die Probleme bei der Umsetzung von Bahn-Freifahrten für Soldaten reagiert.

Bartels sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Vorhaben dürfe nicht an der Frage der Kostenrechnung eines besonders staatsnahen Unternehmens scheitern. Der Bahnvorstand sollte da in eigener Verantwortung entgegenkommend sein. Bartels forderte einen Beitrag aus dem Verteidigungshaushalt.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte die Gratis-Bahnfahrten für Soldaten angestoßen. Die Gespräche mit der Bahn sind dem Magazin "Der Spiegel" zufolge allerdings ins Stocken geraten. Strittig sind demnach vor allem die Buchungskonditionen. Die Bahn wolle Soldaten nur in nicht stark ausgelasteten Zügen frei mitfahren lassen.