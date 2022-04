Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD). (Christophe Gateau/dpa)

Bei der Vorstellung ihres Jahresberichts sagte Högl, der entsetzliche Krieg verändere alles. Für die Soldatinnen und Soldaten bedeute dies, dass es ernst werden könne und sie immer einsatzbereit sein müssten. Die Truppe reagiere darauf mit hoher Professionalität und großer Ernsthaftigkeit. Die SPD-Politikerin betonte, die Bundeswehr verteidige Friede, Freiheit, Demokratie und Sicherheit Dafür benötige sie beste Rahmenbedingungen im Hinblick auf Material, Personal und Infrastruktur. Das geplante Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro müsse genutzt werden, um die volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wiederherzustellen.

Lambrecht: Wehrhaftigkeit noch nie so wichtig

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte im Bundestag, es sei noch nie so wichtig in der Geschichte des Landes gewesen, wehrhaft zu sein. Dafür brauche es eine voll ausgestattete und einsatzbereite Bundeswehr. Högls Bericht sei wichtig, weil er die bestehenden Mängel offenlege. Die CDU-Politikerin Güler mahnte an, Deutschland müsse zusätzlich zu dem geplanten Sondervermögen dauerhaft mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr bereitstellen.

Die Wehrbeauftragte kritisierte zudem, dass die Ziele von Einsätzen wie beispielsweise in Mali der Truppe nicht gut genug erklärt würden. Die Wehrbeauftragte bekräftigte außerdem ihre Forderung nach einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes.

