Dies werde zunehmend problematisch, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Zu Beginn der Pandemie sei das Vorgehen gut und richtig gewesen. Landkreise und alle anderen, die für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz zuständig seien, hätten die Zeit aber nutzen können. Strukturen seien nötig, damit die Zuständigen nicht jedes Mal, wenn es eng werde, die Bundeswehr rufen müssten. Jetzt seien zivile Kräfte gefragt.

Die Wehrbeauftragte warnte vor zunehmenden Mängeln in der Ausbildung der Streitkräfte. Zudem habe es schon Beschwerden gegeben, weil Bundeswehr-Einsatzkräfte in als eine Art Urlaubsvertretung in Ämtern eingesetzt würden. Dies gehe natürlich nicht, betonte Högl.

