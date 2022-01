Die Bundeswehr beteiligt sich an der UNO-Mission Minusma in Mali. (IMAGO / Joerg Boethling)

Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es müsse eine schonungslose Analyse stattfinden etwa über die Frage, welche realistischen Ziele erreichbar seien. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an der UNO-Mission Minusma sowie an der EU-Ausbildungsmission EUTM. Zuletzt waren etwas mehr als 1.350 deutsche Soldatinnen und Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.

Högl äußerte sich insbesondere zur Minusma-Mission skeptisch, die zur Friedenssicherung und zum Aufbau staatlicher Strukturen in dem Sahelstaat beitragen soll. In den vergangenen anderthalb Jahren hatte das Militär in Mali zwei Mal geputscht. Die für Februar angekündigten Wahlen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

