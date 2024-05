Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Aktuell liege deren Anteil in der Truppe bei etwas mehr als 13 Prozent, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rechne man den Sanitäts-Bereich raus, liege er sogar unter 10 Prozent. Gesetzlich sei aber eine Quote von 20 Prozent festgeschrieben, die die Bundeswehr bereits seit Jahren verfehle. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte, es zeichne sich bereits eine Besserung ab. Demnach entfielen im vergangenen Jahr rund 17 Prozent der Bewerbungseingänge auf Frauen.

Högl beklagte darüber hinaus zu wenige Soldatinnen in Führungspositionen. So habe es im vergangenen Jahr in der gesamten Bundeswehr lediglich 47 Frauen in den entsprechend hohen Besoldungsgruppen gegeben, und nur drei Frauen hätten im Generalsrang gedient.

