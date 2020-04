Es ist ein einzigartiger Vorgang in der über 60-jährigen Geschichte der Wehrbeauftragten. Der derzeitige, überparteilich anerkannte Amtsinhaber, Hans-Peter Bartels, SPD, wird von der SPD-Fraktionsspitze abgesägt – ohne dass man mit ihm darüber gesprochen hätte. Wie Fraktionschef Mützenich in einem Brief an seine Fraktion erklärte, soll die Justizpolitikerin Eva Högl zur im Mai anstehenden Wahl der Wehrbeauftragten antreten. Sie bringe alle Voraussetzungen mit, um dieses Amt erfolgreich auszuüben, so Mützenich.

Högl (SPD) sei eine kompetente Justizpolitikerin, habe aber keinerlei verteidigungspolitische Expertise, kommentiert Marcus Pindur (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Richtig ist, dass die Berliner SPD-Abgeordnete Högl sich Respekt als kompetente Rechtspolitikerin erworben hat. Sie hat jedoch keinerlei Erfahrung im Verteidigungsbereich. Anders als Bartels, der jahrzehntelange Erfahrung als Verteidigungspolitiker hat. Qualifikation spielte also offensichtlich bei der Entscheidung der SPD-Fraktionsführung keine Rolle.

Ein unbequemer Wehrbeauftragter

Hans-Peter Bartels hat sich einen Ruf nicht nur als Anwalt der Soldatinnen und Soldaten gemacht. Sein alljährlicher Wehrbericht wurde von einigen im Verteidigungsministerium mit Unbehagen erwartet, weil er schonungslos den mangelhaften Ausrüstungsstand der Bundeswehr darlegte. Bartels wollte seine Aufgabe aber nicht nur auf den "Kummerkasten der Bundeswehr" reduziert sehen. Er hat sich immer wieder auch in übergeordnete Fragen der Verteidigungspolitik eingemischt.

Und da liegt wahrscheinlich der wahre Grund für den ebenso stil- wie beispiellosen Affront der SPD-Fraktionsspitze gegen den Wehrbeauftragten. Bartels beharrte darauf, dass die Bundeswehr wieder eine volle Ausstattung erhalten müsse. Es gehe nicht um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung, so der Wehrbeauftragte. Die Bundeswehr müsse in die Lage gebracht werden, die vielen Aufgaben, die die Politik ihr aufhalse, auch mit einer vollen Ausrüstung zu erfüllen.

Mützenichs Desinteresse an der Bundeswehr

SPD-Fraktionschef Mützenich dagegen bezeichnet das Zwei-Prozent-Ziel der Nato, und das heißt letztlich eine ernstzunehmende Ausfinanzierung der Bundeswehr, wörtlich als einen "Tanz um das Goldene Kalb". Womit Mützenich klar sein Desinteresse an der Institution Bundeswehr formuliert hat. Angesichts des Materialzustandes der Truppe ist dies ein verstörender Standpunkt. Denn dass die Ausstattung der deutschen Streitkräfte schwer zu wünschen übrig lässt, darüber besteht bei fast allen Experten – und übrigens auch bei unseren Bündnispartnern - Einigkeit.

Interessant wird sein, ob die Union bereit ist, diese personalpolitische Kröte widerspruchslos zu schlucken. Die Bundesregierung und den Bundestag immer wieder auf ihre Verantwortung gegenüber der Bundeswehr hingewiesen zu haben, ist Hans-Peter Bartels' großes Verdienst. Und genau um diese Verantwortung geht es.

Die SPD dagegen setzt unter ihrem Fraktionsvorsitzenden Mützenich die Segel auf einem Kurs ins verteidigungspolitische Nirvana.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.