Die Bundeswehr leidet nach den Worten des Wehrbeauftragten des Bundestags, Bartels, unter Ausstattungsmängeln aufgrund des derzeit in Norwegen laufenden Nato-Manövers "Trident Juncture".

Das Material, von den Schutzwesten bis zum Panzer, sei aus der ganzen Bundeswehr zusammengeliehen, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Dann fehle es natürlich für die Ausbildung in den Bataillonen zu Hause. Das Verteidigungsministerium zeigte Verständnis für die Kritik. Ein Sprecher sagte der Zeitung, Jahrzehnte des Sparens hätten enorme Lücken hinterlassen.



Das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges hatte in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Es soll zwei Wochen dauern. Rund 50.000 Soldaten sind beteiligt, darunter 10.000 deutsche.