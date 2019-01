Die Zahl der neu angeworbenen Bundeswehr-Soldaten ist nach Angaben des Wehrbeauftragten Bartels auf einen historischen Tiefstand gesunken. Die Zahl der neu eingetretenen Soldatinnen und Soldaten sei 2018 um 3.000 auf nur noch 20.000 Neueintritte gesunken, sagte Bartels bei der Vorstellung seines Jahresberichts.

Die Bundeswehr werde älter und immer mehr eine kompakte Berufsarmee. Für den lebendigen Austausch mit der Gesellschaft sei das nicht ideal. Hauptkritikpunkt der Soldaten blieben Materialmängel, erklärte Bartels. Das System der Mangelbewirtschaft bestehe in allen Bereichen fort. In den Augen vieler Soldaten stecke hinter vielen Problemen das - Zitat - "Bürokratiemonster Bundeswehr".



Bartels plädierte für ein Sofortprogramm zur Beschaffung fehlender Ausrüstung. Verantwortung müsse zurechenbar sein und dürfe nicht in einem Labyrinth verzweigter Zuständigkeiten verschwinden.