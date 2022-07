Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins (Francisco Seco/AP Pool/dpa)

Die Koalition habe einen entsprechenden Vorschlag des Verteidigungsministeriums als Konzept gebilligt, teilte Ministerpräsident Karins am Abend in Riga mit. Inhaltlich müsse der Vorschlag aber noch diskutiert werden - so etwa in einer breiten öffentlichen Debatte. Auch das Parlament wird noch über das Vorhaben abstimmen. Lettland hatte die Wehrpflicht 2007 abgeschafft. Der baltische Staat ist Mitglied der NATO sowie der Europäischen Union. Er grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.