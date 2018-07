Der Zentralrat der Juden hat mit Bestürzung auf den Freispruch im Prozess um den Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor 18 Jahren reagiert.

Der Präsident Schuster sagte der "Rheinischen Post", es sei schmerzhaft und zutiefst enttäuschend, dass die Täter nach dem Anschlag auf jüdische Sprachschüler auch nach so langer Zeit nicht zur Rechenschaft gezogen würden. Jetzt müsse umso intensiver weiter ermittelt werden. Schuster betonte, er könne den Freispruch nicht nachvollziehen, respektiere aber die Entscheidung der Richter.



Das Landgericht Düsseldorf hatte einen 52 Jahre alten Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft kündigte Revision an. Bei dem Bombenanschlag im Juli 2000 waren zehn Menschen verletzt worden. Eine Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Bei den Opfern handelt es um überwiegend jüdische Zuwanderer aus Osteuropa.

