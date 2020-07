Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, zieht eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Erwägung.

In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe sagte die SPD-Politikerin, es sei ein Riesenfehler gewesen, den Dienst in der Bundeswehr auszusetzen. Schon vor dieser Entscheidung habe es die Befürchtung gegeben, dass sich Rechtsextremismus in einer Berufsarmee stärker entwickele als in einer Wehrpflichtarmee. Über dieses Thema wolle sie im kommenden Jahr verstärkt diskutieren.



Högl erklärte, dass es nicht nur im Kommando Spezialkräfte, sondern generell in der Truppe rechtsextreme Tendenzen gebe. Wie stark bereits rechte Netzwerke bestünden, müsse genauer untersucht werden.