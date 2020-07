Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, es sei ein Riesenfehler gewesen, den Dienst in der Bundeswehr auszusetzen. Es tue der Truppe sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft dort eine zeitlang seinen Dienst leiste. Das erschwere auch, dass sich Rechtsextremismus in der Bundeswehr weiter breitmache, fügte Högl hinzu. Nicht nur in der Elite-Einheit KSK gebe es rechtsextreme Tendenzen, sondern generell in der Truppe.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte vor wenigen Tagen eine Reform des KSK angekündigt. Unter anderem wird die zweite Kompanie ersatzlos gestrichen, die als Ausgangspunkt rechter Umtriebe gilt.