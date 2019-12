Christen in aller Welt feiern heute das Fest der Geburt Jesu.

Von Jerusalem zieht am Vormittag die traditionelle Weihnachtsprozession nach Bethlehem, wo Jesus laut biblischer Überlieferung geboren wurde. Zu der alljährlichen Christmette mit Papst Franziskus im Petersdom in Rom werden am Abend Zehntausende Gläubige erwartet.