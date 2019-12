Christen aus aller Welt feiern Weihnachten im Heiligen Land.

Die traditionelle Prozession führte von Jerusalem nach Bethlehem. Der Wagenkonvoi mit etwa 40 Fahrzeugen wurde angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pizzaballa. Er wird in Bethlehem die Mitternachtsmesse zelebrieren. Diese findet in der Geburtskirche statt. Nach christlicher Überlieferung steht sie an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.



Im Petersdom in Rom wird am späten Abend die alljährliche Christmette gefeiert. Zum Gottesdienst am Heiligen Abend mit Papst Franziskus werden tausende Gläubige erwartet. Den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" spendet das Oberhaupt der katholischen Kirche am ersten Weihnachtstag.