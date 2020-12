Die obersten deutschen Bischöfe der evangelischen und katholischen Kirche haben sich erstmals in einem gemeinsamen "Wort zum Heiligabend" im Fernsehen geäußert.

Es sei ein besonderes Weihnachten, sagten der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, im Anschluss an die "Tagesschau" im ARD-Fernsehen. Das Coronavirus habe unermessliches Leid über die Menschheit gebracht, und ihr ihre Verletzlichkeit vor Augen geführt. Es stelle sich die Frage, was wirklich wichtig sei im Leben. Die derzeitige Situation könne man als Einladung zu einem bewussten Leben und als Aufforderung zu einer neuen Solidarität verstehen. Es sei gut, wenn man auch in diesen Tagen Rücksicht aufeinander nehme und dadurch menschliches Leben schütze, führten Bätzing und Bedford-Strohm aus. Der gemeinsame Wille zur Eindämmung des Coronavirus gehöre in diesem Jahr zu Weihnachten dazu.

25.12.2020