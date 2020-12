Einen Tag vor Heiligabend wird weiter darüber diskutiert, ob an den Feiertagen Gottesdienste stattfinden sollten.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sprach sich gegen ein Verbot aus. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", die katholische Kirche gehe sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Hygiene und Infektionsschutz um. Mit dem Verzicht auf Gesang werde etwa ein wichtiger Übertragungsweg des Corona-Virus ausgeschlossen.



Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Rekowski, sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der evangelischen Gemeinden ihre Präsenzgottesdienste absagten.



CDU-Generalsekretär Ziemiak appellierte an die Menschen, eigenverantwortlich zu handeln. Jeder solle sich fragen, ob ein Gottesdienstbesuch in diesem Jahr angebracht sei, sagte Ziemiak dem Fernsehsender NTV.



Bund und Länder hatten in ihrem Lockdown-Beschluss am 13. Dezember vereinbart, dass Gottesdienste unter strengen Hygienevorgaben zulässig sind.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.