Vertreter der christlichen Kirchen in Deutschland haben in ihren Weihnachtspredigten zu Frieden und mehr sozialer Verantwortung aufgerufen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, sagte in der Münchner Matthäuskirche, Jesu Geburt habe die Welt verändert. Gott sei Mensch geworden und habe damit seine Liebe erklärt. Die Weihnachtsbotschaft setze deshalb feindlichen Gesinnungen, Nationalismus und Hetze ein Ende, betonte der bayerische Landesbischof. Der katholische Freiburger Erzbischof Burger forderte dazu auf, auch im Internet die Stimme gegen Ausgrenzungen und Angriffe auf die Menschenwürde zu erheben. An die Stelle von Polarisierungen und Konflikte könne das Bemühen um Dialog und Ausgleich treten.



Papst Franziskus verkündet am Mittag in Rom seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Von der Loggia des Petersdoms aus richtet er sich an die Gläubigen in aller Welt. Anschließend spendet das katholische Kirchenoberhaupt den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - "Der Stadt und dem Erdkreis".