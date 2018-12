Christen in aller Welt feiern heute mit Gottesdiensten Weihnachten als Fest der Geburt Jesu vor mehr als 2.000 Jahren.

Im Vatikan leitet Papst Franziskus am späten Heiligabend die Christmette. In Deutschland warnte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, angesichts des Erstarkens rechtspopulistischer Kräfte vor einem Werteverfall. Es bestehe die Gefahr, dass in der Gesellschaft menschliche Kälte einziehe und ganze Gruppen pauschal abgewertet würden, sagte der bayerische Landesbischof dem "Mannheimer Morgen".



Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, rief zu mehr Verständnis und Toleranz auf. Religion könne für Hass und Gewalt missbraucht werden. Die Kirche brauche deshalb Selbstkritik und immer neue Aufklärung im Licht der Botschaft von Weihnachten, sagte der Erzbischof von München und Freising.