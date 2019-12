Im Vatikan feiert Papst Franziskus die katholische Christmette.

Mehrere Zehntausend Gläubige haben sich im Petersdom und auf dem Petersplatz versammelt. Die Messe wird dort auf Großbildschirme übertragen. Es ist das siebte Weihnachtsfest des 83-Jährigen als Kirchenoberhaupt.



Im Heiligen Land beteiligten sich Christen aus aller Welt an der Prozession von Jerusalem nach Bethlehem. Der Wagenkonvoi fuhr zur Geburtskirche, in der die Mitternachtsmesse gefeiert wird. Nach christlicher Überlieferung steht das Gotteshaus an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.



In Deutschland thematisierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, in seiner Weihnachtspredigt in München die Klimadebatte - und hob die Demonstrationen junger Menschen hervor. Sie hätten aufgerüttelt.



Der Ratvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, griff den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten auf. Er betonte, Gott sei nicht zuerst Deutscher oder Chinese, Amerikaner oder Afrikaner geworden, sondern - Zitat - "einfach Mensch".