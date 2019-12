Im Vatikan hat Papst Franziskus die katholische Christmette gefeiert. Mehrere Zehntausend Gläubige versammelten sich im Petersdom und auf dem Petersplatz. Die Messe wurde dort auf Großbildschirme übertragen. In seiner Predigt rief der Papst zu "Vertrauen in die Liebe Gottes" auf.

Dieser liebe ohne Vorleistung jeden Menschen, "auch den schlimmsten", betonte Franziskus. Am Mittag wird er den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" spenden.



Im Heiligen Land beteiligten sich Christen aus aller Welt an der Prozession von Jerusalem nach Bethlehem. Der Wagenkonvoi zur Geburtskirche wurde angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pizzaballa. In der Mitternachtsmesse warb der Italiener dafür, sich - so wörtlich - "den Stil Bethlehems" zueigen zu machen. Dies bedeute, "in Stille, ohne Aufhebens und ohne Lärm" zu handeln.



In Deutschland thematisierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, in seiner Weihnachtspredigt in München die Klimadebatte - und hob die Demonstrationen junger Menschen hervor. Sie hätten aufgerüttelt.



Der Ratvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, griff den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten auf. Er betonte, Gott sei nicht zuerst Deutscher oder Chinese, Amerikaner oder Afrikaner geworden, sondern - Zitat - "einfach Mensch".