In Rom haben sich Tausende Pilger auf dem Petersplatz versammelt, wo Papst Franziskus das Angelus-Gebet sprechen wird.

Am gestrigen ersten Weihnachtstag hatte das Oberhaupt der Katholischen Kirche den päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" gespendet. In seiner Weihnachtsbotschaft rief er zu Toleranz und Zusammenhalt auf. Die Verschiedenheit der Menschen bedeute keine Gefahr; sie sei vielmehr ein Reichtum, so Franziskus.