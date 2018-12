In Bethlehem sind Christen aus aller Welt für die Weihnachtsfeiern zusammengekommen. Viele sammelten sich auf dem Manger-Platz vor der Geburtskirche, um die Mitternachtsmesse mitfeiern zu können. Aus Lautsprechern erklangen Weihnachtslieder, palästinensische Pfadfinder spielten vor einem großen Weihnachtsbaum Dudelsack.

Begrüßt wurden die Gläubigen von Erzbischof Pizzaballa. Der oberste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land sprach in seiner Weihnachtsbotschaft von der schwierigen Realität in der Region, die Gewalt, politische Probleme und Spannungen mit sich führe. Zu der Mitternachtsmesse angekündigt hat sich auch Palästinenserpräsident Abbas. In Rom feiert Papst Franziskus am Abend die Christmette im Petersdom. Dort werden ebenfalls zehntausende Menschen erwartet.

Warnung vor negativem gesellschaftlichem Wandel

In Deutschland warnten Kirchenvertreter vor zunehmender Kälte und Intoleranz in der Gesellschaft und riefen zu mehr Zusammenhalt auf. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, warnte angesichts des Erstarkens rechtspopulistischer Kräfte vor einem Werteverfall. Es bestehe die Gefahr, dass in der Gesellschaft menschliche Kälte einziehe und ganze Gruppen pauschal abgewertet würden. Bedford-Strohm bezeichnete Weihnachten als ein Wunder, mit dem Gott "einer Welt, in der es so viele Kriegserklärungen gibt, ein für alle Mal die Liebe erklärt". Die "Ungeheuerlichkeit der Botschaft" sei "schwer zu fassen". "Die Menschen, die auf das Christuskind in der Krippe treffen, können nicht anders, als sich demütig zu verneigen vor dem Geheimnisvollen".

Kardinal Marx: "Religion ist Teil der Lösung"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat zu Weihnachten vor einem Missbrauch der Religion gewarnt. Sie könne beispielsweise als "Schwungrad für Fundamentalismus und für ein Freund-Feind-Denken, für Hass und Gewalt" missbraucht werden, hieß es im Predigttext des Münchner Erzbischofs für die Christmette am Montag. Manche betrachteten heutzutage Religion eher als Teil des Problems statt als Teil der Lösung. Marx rief zu mehr Verständnis und Toleranz auf. Die Kirche brauche Selbstkritik und immer neue Aufklärung im Licht der Botschaft von Weihnachten, sagte der Erzbischof von München und Freising.