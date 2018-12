Christen in aller Welt feiern heute das Fest der Geburt Jesu.

An den alljährlichen Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem nehmen bis zu 150.000 Gläubige teil. Viele haben sich bereits vor der Geburtskirche versammelt, um dort am Abend die Mitternachtsmesse zu feiern. Der oberste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, Erzbischof Pizzaballa, begrüßte die Gläubigen und sprach in seiner Weihnachtsbotschaft von der schwierigen Realität in der Region, die Gewalt, politische Probleme und Spannungen mit sich führe.



In Rom feiert Papst Franziskus am Abend die Christmette im Petersdom. Dort werden ebenfalls zehntausende Menschen erwartet. In Deutschland betonten hochrangige Kirchenvertreter, ein besserer gesellschaftlicher Zusammenhalt sei notwendig, um der zunehmenden Kälte und Intoleranz zu begegnen.