Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat den Menschen an Weihnachten Mut zugesprochen.

Keine Nacht halte, was sie befürchten lasse, sondern ende vielmehr jedes Mal wieder, sagte der Bischof in der Christmette im Limburger Dom auch mit Blick auf die Pandemie. Was sich im Schauspiel der Natur abbilde, darauf dürfe man auch in schweren Lebenssituationen hoffen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte, mit Gottes Hilfe werde man durch diese schwere Zeit kommen. Alle könnten die Botschaft Jesu Christi weitertragen, indem sie aufeinander achteten, einsame Menschen anriefen oder ihnen handverfasste Briefe schickten.



Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist, äußerte sich in einem gemeinsamen Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx in München. Dieser betonte, alle Menschen trügen füreinander Verantwortung.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.