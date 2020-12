Im Rahmen einer Weihnachtsamnestie dürfen bundesweit knapp einhundert Inhaftierte Gefängnisse früher verlassen.

Das berichtet die Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Justizministerien der Bundesländer. Demnach erhalten in diesem Jahr insgesamt 963 Personen einen entsprechenden Bescheid. Voraussetzungen sind eine kurze Dauer der jeweils verbleibenden Haftzeit und gute Führung. Außerdem müssen etwa Unterkunft und Lebensunterhalt in Freiheit sichergestellt sein. Entschieden werde immer im Einzelfall.



Die sogenannte Weihnachtsamnestie soll Häftlingen, die in den Tagen um den Jahreswechsel entlassen werden, unter anderem ermöglichen, Hilfsangebote zu nutzen, bevor diese in die Weihnachtspause gehen. In Sachsen werden in diesem Jahr erstmals Häftlinge früher entlassen. Bayern verzichtet indes auf eine solche Regelung; von dort hieß es, die Regelung sei ungerecht gegenüber anderen Häftlingen.

