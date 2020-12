Bundespräsident Steinmeier hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Corona-Pandemie überwunden wird. In seiner Weihnachtsansprache erinnerte er an Opfer ebenso wie Helfer. Steinmeier betonte, die allermeisten Menschen in Deutschland verhielten sich rücksichtsvoll und solidarisch.

Die Ansprache wird am ersten Feiertag ausgestrahlt. Der Bundespräsident unterstrich mit Blick auf die Pandemie, zwar sei der Weg noch länger und beschwerlich, das Licht am Ende des Tunnels werde aber heller. Auch dieses Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung. Seit dieser Woche seien Impfstoffe zugelassen, ab Sonntag werde geimpft. Man komme dem Ausgang der Krise Schritt für Schritt näher.

Erinnerung an Opfer und Helfer

Steinmeier sagte auch, er denke an die Menschen, die den Kampf gegen die Krankheit verloren hätten. Viele seien einen bitteren, einen einsamen Tod gestorben, und sie alle fehlten, so der Bundespräsident. Er dankte jenen, die im Kampf gegen das Virus in der ersten Reihe stünden und nannte exemplarisch Ärztinnen, Pfleger, Erzieherinnen, Wissenschaftler und Busfahrer. Das Land sei stark, weil so viele Menschen für andere da seien und in der Krise über sich hinauswüchsen.

"Die Vernünftigen sind die große Mehrheit"

Steinmeier betonte, diejenigen, die die Gefahr des Virus leugneten, seien zwar oft besonders laut. Aber die Vernünftigen seien die große Mehrheit. Die allermeisten Menschen im Land verhielten sich rücksichtsvoll und solidarisch.



Der Bundespräsident forderte auch Solidarität mit der jungen Generation. Die Pandemie habe viele junge Menschen ausgebremst - junge Menschen, die in den Beruf einstiegen, eine Ausbildung oder ein Studium hätten beginnen wollen. Man müsse nun dafür sorgen, dass sie in eine bessere Zukunft aufbrechen könnten.

