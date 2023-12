Der ukrainische Präsident Selenskyj, Archivbild (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Am Ende werde die Dunkelheit verlieren. Das Böse werde besiegt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Staatschef dankte allen ukrainischen Soldaten, die Weihnachten an der Front verbringen und erinnerte an deren Familien, die ohne sie auskommen müssten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.