Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache zu mehr Zivilcourage aufgerufen. Was die Demokratie brauche, seien selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger mit Tatkraft, Anstand und Solidarität. Jeder solle sich gegen Hasskommentare im Internet und rassistische Äußerungen wehren, sagte Steinmeier.

Insbesondere nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale gehe es nun darum, als Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ebenso wichtig sei das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Vereinen oder bei Demonstrationen. Die Menschen brauchten die Demokratie, doch umso mehr brauche die Demokratie die Menschen, sagte der Bundespräsident. Es sei 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung keineswegs selbstverständlich in Einheit, Freiheit und Demokratie zu leben.



Steinmeier wies die Kritik zurück, dass es in Deutschland nicht genug Meinungsfreiheit gebe. So viele hitzige Debatten wie in diesem Jahr - zum Beispiel über die innere Einheit Deutschlands oder den Klimawandel - habe es schon lange nicht mehr gegeben. Jetzt gehe es darum, aus der - Zitat - "Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur" zu machen und aus Gegensätzen einen Zusammenhalt zu schaffen.