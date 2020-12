Bundespräsident Steinmeier hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Corona-Pandemie überwunden wird.

Zwar sei der Weg noch länger und beschwerlich, das Licht am Ende des Tunnels werde aber heller, sagte er in seiner Weihnachtsansprache, die am ersten Feiertag ausgestrahlt wird. Seit dieser Woche seien Impfstoffe zugelassen, ab Sonntag werde geimpft. Man komme dem Ausgang der Krise Schritt für Schritt näher.



Steinmeier erinnerte an Opfer und Helfer. Er denke an die Menschen, die den Kampf gegen die Krankheit verloren hätten. Viele seien einen bitteren, einen einsamen Tod gestorben, und sie alle fehlten, sagte der Bundespräsident. Er dankte jenen, die im Kampf gegen das Virus in der ersten Reihe stünden und nannte exemplarisch Ärztinnen, Pfleger, Erzieherinnen, Wissenschaftler und Busfahrer. Das Land sei stark, weil so viele Menschen für andere da seien und in der Krise über sich hinauswüchsen.



Steinmeier betonte, diejenigen, die die Gefahr des Virus leugneten, seien zwar oft besonders laut. Aber die Vernünftigen seien die große Mehrheit.

