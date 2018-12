Bundespräsident Steinmeier hat vor Sprachlosigkeit in der Gesellschaft gewarnt. Fehlender Austausch könne seiner Ansicht nach die Demokratie gefährden, sagte er in seiner vorab verbreiteten Weihnachtsansprache. Er forderte die Deutschen zu Gesprächen über kontroverse Themen auf.

Steinmeier erklärte, seinem Eindruck nach sprächen die Menschen hierzulande immer seltener miteinander. Und noch seltener hörten sie einander zu. Insbesondere in den sozialen Medien werde - so der Bundespräsident wörtlich - gegiftet, da sei Lärm und tägliche Empörung. Mehr noch als der Lärm besorge ihn aber das Schweigen von vielen anderen. Immer mehr Menschen zögen sich zurück unter ihresgleichen, in die eigene Wahrnehmungsblase, in der alle einer Meinung seien, betonte Steinmeier. Auch darüber, wer nicht zu Deutschland dazugehöre. So sehr man sich über andere ärgere, eines gelte auch morgen noch: Wir alle gehörten zu diesem Land - unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe, von Lebensanschauung oder Lieblingsmannschaft, mahnte der Bundespräsident.