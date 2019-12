Der islamische Dachverband Ditib hat in einer Botschaft zu den Weihnachtsfeiertagen einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur angemahnt.

Die Debatten um den Klimawandel, die Umwelt und Nachhaltigkeit zeigten, dass man in dieser Welt nicht grenzenlos konsumieren dürfe, teilte die Organisation in Köln mit. Man müsse die Welt den Kindern so übergeben, wie man sie vorgefunden habe. Der Umgang mit den Ressourcen müsse sorgfältiger und gewissenhafter sein. Die Weihnachtszeit biete den Menschen die Möglichkeit, über ihre Existenz und den Schöpfungszweck nachzudenken. Darüber hinaus rief die Ditib zu Solidarität und Zusammenhalt zwischen den Religionen und Kulturen auf.



Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland warb in seinen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen für Zusammenhalt in der Gesellschaft. Der Vorsitzende Mazyek sagte in Köln: "Setzen wir auf das Verbindende, auf das uns in allen Religionen und Weltanschauungen auferlegte Gebot, Frieden auf Erden zu stiften, ihn vorzuleben und in Einheit in der Vielfalt im demokratischen Sinne für ein inklusives, rechtsstaatliches und vorbildhaftes Deutschland zu streiten." In diesen Tagen gebe es die Gelegenheit, Friedrich Schillers Aufruf "Alle Menschen werden Brüder" in seiner "Ode An Die Freude" wiederzuentdecken.