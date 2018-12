Papst Franziskus hat zum Weihnachtsfest für Schlichtheit und Solidarität mit den Armen geworben. In der Christmette vor tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom sagte er, das Kind von Bethlehem eröffne ein neues Lebensmodell: zu teilen und zu geben, statt einer unersättlichen Gier zu folgen.

An der Krippe werde deutlich, dass das, was das Leben nähre, nicht der Besitz, sondern die Liebe sei, nicht der zur Schau gestellte Überfluss, sondern die Einfachheit. Die Menschen sollten sich deshalb zum Weihnachtsfest fragen, ob sie tatsächlich so viele Dinge zum Leben brauchten. Gott sei in einer Futterkrippe geboren worden, um sich den Menschen mitzuteilen. Damit durchbreche das Fest der Geburt Jesu die Spirale von Gier und Maßlosigkeit, sagte Franziskus in seiner Predigt an Heiligabend.



Es war das sechste Mal, dass er im Vatikan die Weihnachtsfeierlichkeiten leitete. Zu Beginn der Christmette enthüllte der Papst eine vor dem Altar liegende Figur des Jesuskindes. Kinder aus verschiedenen Ländern stellten Blumen davor auf.

Papst spendet traditionellen Segen "Urbi et orbi"

Heute will Papst Franziskus seine traditionelle Weihnachtsbotschaft von der Loggia des Petersdomes aus verkünden. Anschließend spendet er, wie am ersten Weihnachtstag und zu Ostern üblich, den Segen "Urbi et orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis").



Ansprache und Segen sind Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan und werden alljährlich auch von Millionen Menschen im Radio, Fernsehen und Internet verfolgt.

Pizzaballa: Bethlehem muss Ort des Friedens werden

In Bethlehem nahmen hunderte Menschen an der Mitternachtsmesse in der Katharinenkirche neben der Geburtskirche teil. Erzbischof Pizzaballa sagte in seiner Predigt, die Geburt Jesu in Bethlehem sei eine "göttliche Entscheidung" gewesen.



Die Stadt und die umliegende Region dürften nicht "besessen oder besetzt" werden, sondern müssten in einen Ort des Friedens und des Teilens umgewandelt werden. An der Feier nahm auch Palästinenserpräsident Abbas teil.