Papst Franziskus hat die Bedeutung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen betont. Die universale Botschaft von Weihnachten sei, dass "wir alle Geschwister sind", sagte er am ersten Weihnachtstag in Rom. Er rief zu Frieden im Nahen Osten und dem Jemen auf. Anschließend spendete er den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".

Vor zehntausend Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz in Rom versammelt hatten, sagte Franziskus, die Verschiedenheit der Menschen schade ihnen nicht, sie sei vielmehr ein Reichtum. Ohne die Geschwisterlichkeit, die Jesus den Menschen geschenkt habe, behielten alle Bemühungen um eine gerechtere Welt einen kurzen Atem, "selbst die besten Vorhaben drohen seelenlos zu werden".

Hoffnung auf Dialog und Frieden

Das Oberhaupt der katholischen Kirche erinnerte an aktuelle Konflikte. Er äußerte die Hoffnung auf Dialog zwischen Israelis und Palästinensern. An die internationale Gemeinschaft appellierte Franziskus, sich für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts einzusetzen. Spaltungen und Einzelinteressen müssten beiseitegelassen werden, damit syrische Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren und dort in Frieden leben könnten. Wenige Tage nach Inkrafttreten des Waffenstillstands im Jemen äußerte der Papst zudem die Hoffnung, dass dieser der von Krieg und Hunger erschöpften Bevölkerung endlich Erleichterung bringe. Mit Blick auf Konfliktregionen in Afrika erinnerte Franziskus an Millionen Menschen, die von dort flüchteten und Opfer von Vertreibung würden.



Im Anschluss spendete der Papst von der Loggia des Petersdoms aus den traditonellen Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis). Mit diesem Segen ist ein vollkommener Ablass verbunden.

"Einfachheit statt Überfluss"

Gestern Abend hatte Papst Franziskus für Schlichtheit und Solidarität mit den Armen geworben. In der Christmette vor tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom sagte er, das Kind von Bethlehem eröffne ein neues Lebensmodell: zu teilen und zu geben, statt einer unersättlichen Gier zu folgen.



An der Krippe werde deutlich, dass das, was das Leben nähre, nicht der Besitz, sondern die Liebe sei, nicht der zur Schau gestellte Überfluss, sondern die Einfachheit. Die Menschen sollten sich deshalb zum Weihnachtsfest fragen, ob sie tatsächlich so viele Dinge zum Leben brauchten. Gott sei in einer Futterkrippe geboren worden, um sich den Menschen mitzuteilen. Damit durchbreche das Fest der Geburt Jesu die Spirale von Gier und Maßlosigkeit, sagte Franziskus in seiner Predigt an Heiligabend.