Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft an die Opfer von Gewalt und Verfolgung erinnert. Vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan sagte er, vielfältiges Unrecht sei die eigentliche Fluchtursache der Migranten. Ihre Ablehnung in Europa bezeichnete das katholische Kirchenoberhaupt als Ungerechtigkeit.

Er sprach in diesem Zusammenhang von "verhärteten und egoistischen" Herzen und "Mauern der Gleichgültigkeit". In Afrika würden viele Menschen durch die sozialen und politischen Verhältnisse zur Auswanderung gezwungen, betonte der Papst. In der Folge durchquerten sie Wüsten und Meere, die zu Friedhöfen würden. Zur Gewalt kämen Naturkatastrophen hinzu, sowie Notlagen in der Gesundheitsversorgung. Es sei ungerecht, wenn Migranten mit ihrer Hoffnung auf ein würdiges Leben abgewiesen würden und auf "Mauern der Gleichgültigkeit" stießen.



Konkret ging der Papst zudem auf die Entwicklungen im Irak, im Jemen und im Libanon ein. Letzterer müsse aus seiner Krise herausfinden und wieder zu einem "Modell harmonischen Zusammenlebens" werden.



Mit Blick auf die Situation auf die Lateinamerika ermutigte Franziskus die Menschen in Venezuela, sich für Gerechtigkeit, Versöhnung und ein Ende der Armut einzusetzen. Zum Abschluss seiner Weihnachtsbotschaft spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - "der Stadt und dem Erdkreis".

Deutsche Bischöfe beklagen schwindendes Vertrauen

Mehrere Bischöfe beklagten in ihren Weihnachtspredigten ein schwindendes Vertrauen in die katholische Kirche. Der Osnabrücker Bischof Bode sagte, die Rede der Kirche von Gott sei vielen Menschen unglaubwürdig geworden.



Zu oft habe man Gott für alles Mögliche herangezogen, um der eigenen Meinung und der eigenen Macht Gewicht zu geben. Auch der Mainzer Bischof Kohlgraf warnte Kirchenvertreter vor einer machtbewussten und besserwisserischen Haltung. Im Leben der Kirche gehe es nicht darum, Macht zu sichern.



Der Kölner Kardinal Woelki erinnerte daran, dass menschliche Nähe nicht durch Algorithmen ersetzt werden könne. Eine solche anonyme und entmenschlichte Kommunikation beschneide die Menschen in ihrer Würde. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, rief dazu auf, die Kultur der Anprangerung, Empörung und Abwertung in den sozialen Medien zu überwinden.