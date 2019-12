Die katholische und die evangelische Kirche rufen in ihren Weihnachtsbotschaften zu mehr Solidarität und Zusammenhalt auf.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, warnte vor Selbstbezogenheit und Egoismus. Zusammenhalt sei in einer Gesellschaft, die zunehmend von Spaltung bedroht sei, umso wichtiger, betonte Bedford-Strohm in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Marx, sagte in München, man dürfe nicht mehr nur das eigene Ich, die eigene Nation sehen und die eigene Interessen im Blick haben. Das zu Ende gehende Jahr 2019 habe Spannungen, Polarisierungen und Ängste ausgelöst. Viele Menschen sorgten sich um das Wohl des Planeten Erde. Marx rief zu mehr Gemeinschaft und Einsatz für die Zukunft der Erde auf.



Am Abend feiert Papst Franziskus die traditionelle Christmette im Petersdom in Rom. Er leitet die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan in diesem Jahr zum siebten Mal. Morgen Mittag verkündet Franziskus dann von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft und spendet den Segen "Urbi et Orbi".