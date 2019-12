Politik und Kirchen rufen zu Weihnachten zu mehr Zusammenhalt und weniger Feindlichkeit in der Gesellschaft auf. Bundespräsident Steinmeier fordert mehr Zivilcourage, um die Demokratie zu stärken. Die großen Kirchen in Deutschland warnen vor einem wachsenden Egoismus und zunehmender Polarisierung der menschlichen Gemeinschaft.

Die Rede des Bundespräsidenten wird morgen Abend ausgestrahlt. Der Text der Weihnachtsansprache liegt allerdings schon vor. Steinmeier fordert mehr Tatkraft, Anstand und Solidarität in Deutschland. Die Demokratie brauche selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger. Er rief dazu auf, sich im Internet gegen Hasskommentare und rassistische Äußerungen zu wehren.

"Die Menschen brauchen die Demokratie"

Insbesondere nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale gehe es darum, als Gemeinschaft zusammenzuhalten, betonte Steinmeier. Ebenso wichtig sei das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Vereinen oder auf Demonstrationen. Die Menschen brauchten die Demokratie, doch noch mehr brauche die Demokratie die Menschen, sagte der Bundespräsident. Es sei 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung keineswegs selbstverständlich, in Einheit, Freiheit und Demokratie zu leben.



Steinmeier wies die Kritik zurück, dass es in Deutschland nicht genug Meinungsfreiheit gebe. So viele hitzige Debatten wie in diesem Jahr, zum Beispiel über die innere Einheit Deutschlands oder den Klimawandel, habe es schon lange nicht mehr gegeben. Jetzt gehe es darum, eine ordentliche Streitkultur zu organisieren und aus Gegensätzen einen Zusammenhalt zu schaffen. - Im Deutschlandfunk wird Steinmeiers Ansprache am ersten Weihnachtstag um 19.05 Uhr in voller Länge ausgestrahlt.

Kirchen mahnen Gemeinschaft an

Die katholische und die evangelische Kirche rufen in ihren Weihnachtsbotschaften zu mehr Solidarität und Zusammenhalt auf. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, warnte vor Selbstbezogenheit und Egoismus. Zusammenhalt sei in einer Gesellschaft, die zunehmend von Spaltung bedroht sei, umso wichtiger, betonte Bedford-Strohm in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Marx, sagte in München, man dürfe nicht mehr nur das eigene Ich, die eigene Nation sehen und die eigenen Interessen im Blick haben. Das zu Ende gehende Jahr 2019 habe Spannungen, Polarisierungen und Ängste ausgelöst. Viele Menschen sorgten sich um das Wohl des Planeten Erde. Marx rief zu mehr Gemeinschaft und Einsatz für die Zukunft der Erde auf.

Christmette am Abend

Am Abend (21 Uhr 30) feiert Papst Franziskus die traditionelle Christmette im Petersdom in Rom. Er leitet die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan in diesem Jahr zum siebten Mal. Morgen Mittag verkündet Franziskus dann von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft und spendet den Segen "Urbi et Orbi".