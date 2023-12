Der Petersdom in Rom. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Chun Ju Wu)

Zu dem Gottesdienst am Abend mit Papst Franziskus werden mehrere tausend Gläubige erwartet. Morgen spricht das Oberhaupt der katholischen Kirche dann den Segen Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis. Das Fest steht dieses Jahr unter dem Eindruck der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Es wird erwartet, dass Franziskus in seinen Ansprachen darauf eingeht.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.