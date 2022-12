Christentum

Menschen versammeln sich auf dem Krippenplatz neben der Geburtskirche, die traditionell als Geburtsort von Jesus Christus gilt. (dpa/ AP/ Mahmoud Illean)

Die traditionelle Prozession aus Jerusalem kam am Nachmittag in der Stadt im Westjordanland an. Sie wurde angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Patriarch Pizzaballa. Am Krippenplatz wurde er von christlichen Repräsentanten in Empfang genommen. Pizzaballa soll später die Mitternachtsmesse in der Geburtskirche feiern. Nach dem Wegfall zahlreicher Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie wird zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit zahlreichen Besuchern aus aller Welt gerechnet.

