Im österreichischen Bundesland Tirol gelten wieder Winter-Fahrverbote auf Bundesstraßen.

Die Landesregierung will zu Beginn der Weihnachtsferien damit verhindern, dass Touristen überfüllte Autobahnen umfahren und auf Landstraßen ausweichen. Mit den Maßnahmen sollen Autofahrer möglichst lange auf den Autobahnen bleiben und erst kurz vor ihrem jeweiligen Zielort abfahren.



Die Fahrverbote treten heute in Kraft und gelten bis Mitte April tagsüber an den Wochenenden und an Feiertagen. Die österreichischen Behörden haben Kontrollstellen an den Abfahrten eingerichtet. Wer gegen die Vorgaben verstößt, wird auf die Autobahn zurückgeschickt und muss mit einer Geldstrafe rechnen.