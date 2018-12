Mitten im Weihnachtsgeschäft hat die Gewerkschaft Verdi zu Streiks an zwei Standorten des Online-Versandhändlers Amazon aufgerufen.

Mitarbeiter des Zentrums im nordrhein-westfälischen Werne sollen bis morgen die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. In Leipzig sollen die Proteste bis Weihnachten andauern. Verdi fordert seit Jahren eine Bezahlung nach den Tarifen des Einzelhandels. Kritisiert wird auch das aus Sicht der Gewerkschaft zu geringe Weihnachtsgeld für die Amazon-Beschäftigten.



Das Unternehmen macht dagegen geltend, in den Logistikzentren werde am oberen Ende dessen gezahlt, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei, auch ohne Tarifvertrag. Amazon betonte, die Beteiligung an dem Streik sei gering, man sei gut vorbereitet.