Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter hat nach Medienrecherchen vor seiner Tat Ende 2016 möglicherweise auch das Wohnhaus von Bundeskanzlerin Merkel als Anschlagsziel ausgekundschaftet.

Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg liegen nach eigenen Angaben Fotos vor, die das Bundeskriminalamt auf dem Handy des Attentäters sichergestellt hat. Darunter sei auch ein Bild, das den Terroristen vor dem Wohnhaus Merkels zeige. Zahlreiche andere Fotos habe er am selben Tag in der Umgebung des Berliner Doms gemacht.



Nach Einschätzung des BKA können diese Fotos vom Oktober 2016 dazu gedient haben, mögliche Anschlagsziele auszukundschaften, heißt es im Bericht des RBB für das ARD-Magazin "Kontraste". Die Ermittler hätten in ihrer Auswertung jedoch nur ein benachbartes Haus erwähnt und nicht den Wohnsitz der Kanzlerin.