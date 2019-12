Mehrere Bischöfe haben in ihren Weihnachtspredigten ein schwindendes Vertrauen in die katholische Kirche beklagt. Der Osnabrücker Bischof Bode sagte, die Rede der Kirche von Gott sei vielen Menschen unglaubwürdig geworden.

Zu oft habe man Gott für alles Mögliche herangezogen, um der eigenen Meinung und der eigenen Macht Gewicht zu geben. Auch der Mainzer Bischof Kohlgraf warnte Kirchenvertreter vor einer machtbewussten und besserwisserischen Haltung. Im Leben der Kirche gehe es nicht darum, Macht zu sichern.



Der Kölner Kardinal Woelki erinnerte daran, dass menschliche Nähe nicht durch Algorithmen ersetzt werden könne. Eine solche anonyme und entmenschlichte Kommunikation beschneide die Menschen in ihrer Würde. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, rief dazu auf, die Kultur der Anprangerung, Empörung und Abwertung in den sozialen Medien zu überwinden.