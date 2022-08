Drastisch steigende Strompreise

Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident, ist angesichts drastisch steigender Strompreise für ein staatliches Einschreiten. (imago / photothek / Florian Gaertner)

Der SPD-Politiker sagte in Hannover, Strom sei - anders als Gas - bis auf die umfangreichen Exporte nach Frankreich nicht weniger verfügbar als in den vergangenen Jahren. Allem Anschein nach handele es sich deswegen vor allem um riesige Spekulationsgewinne, die derzeit eingefahren würden. Stromanbieter, wie etwa die Produzenten erneuerbarer Energien, profitierten von dieser Situation, meinte Weil. Ihre Gewinne erhöhten sich ohne zusätzliche Leistungen massiv.

Weil kritisierte, die Entwicklung verschärfe die Sorgen bei vielen Menschen, wie sie ihre Energiepreise bezahlen könnten. Aus seiner Sicht kämen ein Aussetzen des Stromhandels und eine vorübergehende staatliche Preisregulierung in Betracht.

Lindner fordert schnelle Reform des Strommarktes

Auch Bundesfinanzminister Linder kritisierte die stark gestiegenen Gewinne der Betreiber von Windrädern, Solaranlagen und Kohlekraftwerken. Der FDP-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", die Bundesregierung müsse sich mit größter Dringlichkeit dem Thema widmen. Anderenfalls werde die Inflation immer stärker durch eine Stromkrise angetrieben.

Teuerste Kraftwerke bestimmen Preis an der Strombörse

Hintergrund der Diskussion ist ein Grundprinzip der Strombörse: Dort geben die teuersten Kraftwerke den Preis vor. Nach der sogenannten Merit-Order werden zwar zunächst Kraftwerke herangezogen, die billig produzieren - beispielsweise Windkraftanlagen. Der Preis richtet sich aber nach dem zuletzt zugeschalteten und damit teuersten Kraftwerk - im Augenblick sind dies vor allem Gaskraftwerke. Mit dem Gaspreis steigt daher automatisch der Strompreis.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat bereits eine Reform des Strommarktes angekündigt. Der Grünen-Politiker will erreichen, dass Kunden bei Ihrer Stromrechnung stärker von den günstigen erneuerbaren Energien profitieren. An der Merit-Order selbst will sein Ministerium nichts ändern. Stattdessen sollen die sogenannten Übergewinneffekte für Kraftwerke mit geringen Produktionskosten an die Endkunden weitergegeben werden.

Mittelstand fordert Schutzschirm für Unternehmen

Die Entwicklung der Strom- und Gaspreise sorgt zunehmend auch in der Wirtschaft für Befürchtungen. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, Jerger, forderte, es müsse ähnlich wie in der Corona-Pandemie einen Härtefall-Fonds für Firmen geben, die besonders vom Energiepreis betroffen und international nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Jerger betonte, die Verdoppelung bis Verdreifachung der Energiepreise halte auch die stärkste Volkswirtschaft nicht aus.

Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks verwies gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darauf, dass eine "erschreckend hohe Zahl von Betrieben insbesondere in der Industrie" gezwungen sei, auf die hohen Energiepreise mit Drosselungen der Produktion oder sogar Stilllegungen zu reagieren. Vielfach würden Aufträge dauerhaft von internationalen Wettbewerbern an Standorten mit niedrigeren Energiekosten übernommen.

Diskussion über Saunen und andere Freizeitangebote

Diskutiert wird auch über mögliche Einschränkungen im Freizeitbereich im kommenden Winter. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er könne sich nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch beispielsweise in Saunen und anderen Wellness-Einrichtungen angesichts der hohen Preiese einfach weitergehe. Aus seiner Sicht wäre dies in einer Gasmangellage auch grob unsolidarisch.

Eine solche Situation hätte dramatische Folgen für Arbeitsplätze, Betriebe und Produktion, betonte Müller. Jobs und die Herstellung wichtiger Güter müssten dann wichtiger sein als persönliche Annehmlichkeiten. Die Dramatik sei aber noch nicht bei allen angekommen, meinte Müller. "Es wird zwar viel über die hohen Preise diskutiert, aber manche denken offenbar, das Ganze habe nichts mit ihnen zu tun."

Diese Nachricht wurde am 29.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.