Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat Fehler in der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeräumt. Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte der SPD-Politiker, keiner der politisch Verantwortlichen habe alles richtig gemacht. Als größten Fehler bezeichnete Weil, dass man insgesamt unvorbereitet in die Pandemie hineingestolpert sei, obwohl entsprechende Fallszenarien seit Jahren in den Schubladen gelegen hätten. Er bezog sich damit auf die so genannten Pandemiepläne der Bundesländer, in denen das Szenario einer globalen Verbreitung eines Virus durchgespielt und geregelt wird.

Weil räumte im Dlf auch Fehler bei der Eindämmung der Pandemie in Alten- und Pflegeheimen ein und nannte die Bilanz "niederschmetternd". Die hohen Todeszahlen in diesem Bereich würden auch international hervorstechen. Ein "schlechtes Gewissen" habe er auch in Bezug auf die schwierige Situation für Familien, Kinder und Jugendliche. Allerding sei ihm nicht richtig klar, wie man es in diesem Bereich hätte besser machen können. Wichtig sei, eine sehr genaue Pandemiebilanz sowie Lehren daraus zu ziehen.

"Olaf Scholz hat die Kragenweite fürs Kanzleramt"

Weil äußerte sich auch zum anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl. Seiner Einschätzung nach werde SPD-Kanzlerkandidat Scholz immer stärker ins Rampenlicht rücken, je stärker sich die Frage stelle, wer der beste Nachfolger oder die beste Nachfolgerin für Angela Merkel sei. Die Arbeit des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers habe neben der "shakespeare-haften Auseinandersetzung" in der Union und der "professionellen Präsentation der Kanzlerkandidatin" der Grünen ein wenig unspektakulär gewirkt. In den kommenden Monaten würden die Kandidaten aber "hart vermessen". Und Olaf Scholz habe die Kragenweite für dieses schwierigste Amt, das man in Deutschland habe, sagte Weil.

Wahlkampfthemen: Gesundheit, Arbeitsplätze, Klima - und die Personalfrage

Diese großen SPD-Wahlkampfthemen sieht Weil: Eine Lehre aus Corona sei die Frage eines handlungsfähigen Staates, der insbesondere auf die Gesundheit seiner Bevölkerung großen Wert legen müsse. Zudem sei die SPD immer die Partei der Arbeit gewesen. Mit Blick auf den Klimaschutz müsse man großen Wert darauf legen, dass damit ein Umbau und nicht ein Abbau der Industrie verbunden sei. Im Mittelpunkt, glaubt Weil, werde am Ende aber doch die Personalfrage stehen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.