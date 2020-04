Bei einer möglichen Lockerung der Corona-Beschränkungen hofft der niedersächsische Regierungschef Weil auf ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer.

Auch wenn die Zahl der Infektionen in den einzelnen Ländern verschieden hoch sei, könnten unterschiedliche Lösungen, etwa bei Schul-Öffnungen, nicht das Ziel sein, sagte Weil im ZDF. Die bislang geltenden Maßnahmen zeigten Wirkung, doch sei man noch lange nicht am Ziel. Niemand solle glauben, dass ab dem 20. April das gewohnte Leben wieder schlagartig beginnen könne.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im Deutschlandfunk, die Osterfeiertage seien entscheidend für das weitere Vorgehen. Es gebe zwar erste positive Nachrichten. Jedoch sei es viel zu früh, um in Selbstgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verfallen. Erst nach Ostern werde man wissen, ob und wann man mit den Lockerungen beginnen könne.