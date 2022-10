Stephan Weil bei der Wahlparty der SPD (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Der sozialdemokratische Politiker sagte in Hannover, er hoffe, dass seine Partei zusammen mit den Grünen eine neues Bündnis bilden könne. Die Wählerinnen und Wähler hätten der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemandem sonst. Die Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg erklärte ihre Bereitschaft zur Übernahme von Regierungsverantwortung. Man werde alles dafür geben, das Land für die nächsten fünf Jahre wieder mitzugestalten. Bei der bislang in einer Großen Koalition mitregierenden CDU zeichnet sich dagegen eine Personalwechsel ab. Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Althusmann, der Weil als Ministerpräsident ablösen wollte, kündigte als Konsequenz aus dem schlechtesten Abschneiden in Niedersachsen seit Jahrzehnten noch am Abend an, sein Amt abzugeben. Man nehme dieses Votum demütig an. Der FDP- Bundesvorsitzende Lindner führte das enttäuschende Ergebnis seiner Partei auch auf die Ampel-Koalition mit SPD und Grünen im Bund zurück. Viele Unterstützer der Liberalen fremdelten mit dieser Konstellation. Für die AfD erklärte Bundeschef Chrupalla, im Westen entspreche alles über zehn Prozent einer Volkspartei.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.